Ladrão rouba outro ladrão e acaba condenado

Furtaram um carro da garagem de uma casa, em Ílhavo, no valor de 2250 euros, e realizaram um assalto com uma pistola de ar comprimido a uma pastelaria, em Aveiro, no qual ameaçaram um pasteleiro e de onde fugiram com a gaveta da registadora com 200 euros.Os dois ataques cometidos pelo trio ocorreram em fevereiro de 2019, mas um dos ladrões quis ir mais além e decidiu assaltar a casa de um dos outros colegas do crime - já em março. Entrou pelo telhado, após levantar uma telha, e fugiu com vários artigos.Este arguido, que até estava em preventiva, foi agora condenado a uma pena suspensa de três anos e nove meses por dois crimes de furto qualificado, dano e condução sem carta. Ficou ainda obrigado a adotar um "modo de vida conforme" e a arranjar um trabalho.Já o ladrão que foi assaltado foi condenado a quatro anos e nove meses de cadeia, também suspensa, pena mais grave porque também respondeu por tráfico de droga. O terceiro assaltante apanhou dois anos, igualmente suspensos. Também estes arguidos ficam obrigados pelo Tribunal de Aveiro a arranjar uma ocupação profissional.Os três assaltantes têm ainda de indemnizar o proprietário do carro furtado no valor total de 2267 euros. Cada um dos arguidos ficou de pagar cinco prestações que totalizarão, individualmente, os 756 euros.O ataque com maior uso de violência foi mesmo o do assalto à pastelaria de Esgueira, no concelho de Aveiro. Até porque houve uso de uma arma - de ar comprimido - e no local se encontravam, juntamente com o pasteleiro, a filha, de apenas seis anos, e a sogra.