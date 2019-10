Ladrão sequestra mulher dentro de carro em Lisboa

Uma condutora esteve sequestrada dentro do próprio carro depois de ter sido abordada e ameaçada por um homem armado com uma pistola num estacionamento de Lisboa. O ladrão queria que a vítima levantasse dinheiro numa caixa de multibanco, mas acabou por fugir de mãos a abanar. Tudo porque a condutora não tinha qualquer dinheiro na conta bancária. O homem é agora procurado pelas autoridades policiais.O ataque deu-se na noite de domingo, num parque de estacionamento junto ao Centro Comercial Colombo, segundo contou a vítima na esquadra da PSP de Marvila.A mulher preparava-se para entrar no carro quando foi surpreendida pelo homem, que aparenta entre 30 e 40 anos. Este disse à vítima para se dirigir a um Multibanco em Telheiras, mas mudou de ideias ao perceber que a caixa tinha câmara de videovigilância.Foram então para a estrada da Luz, onde o suspeito percebeu que a mulher não tinha dinheiro. Abandonou a vítima e fugiu a pé com a arma.