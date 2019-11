Ladrão silencioso anuncia por escrito roubo a banco no Porto

"Isto é um assalto." Foi com esta frase escrita num cartão que um homem conseguiu, esta quinta-feira, assaltar o Novo Banco, na rua Costa Cabral, no Porto. De seguida, já na posse do dinheiro e sempre de forma silenciosa, fugiu da dependência. Ao fecho desta edição, continuava por deter. A Polícia Judiciária do Porto investiga o caso.O alerta foi dado pelas 12h45. O homem, de cerca de 50 anos e de cara destapada, entrou no banco e, sem nunca dirigir qualquer palavra, aproximou-se de um dos balcões e entregou a uma funcionária um cartão, no qual anunciava que estava ali para roubar dinheiro.Apesar de o ladrão não ter exibido qualquer arma, a mulher levou o caso a sério e acabou por entregar a quantia que tinha em caixa, num valor total ainda por apurar. Só quando o homem saiu da dependência bancária é que a vítima, completamente surpreendida, conseguiu explicar o que tinha acontecido.O assalto foi rápido e silencioso e, por isso, ninguém, à exceção da funcionária, se apercebeu logo do crime. A PSP foi a primeira força policial a chegar ao local, mas o caso passou para a alçada da PJ. Esta quinta-feira à tarde, o banco encontrava-se a funcionar normalmente.Apesar de o homem ter entrado no Novo Banco sozinho, é possível que contasse com ajuda de um cúmplice no exterior da dependência bancária. Depois de conseguir a quantia monetária, o ladrão abandonou rapidamente o local. É agora procurado pela Polícia Judiciária do Porto.As autoridades estiveram no banco a realizar perícias. As imagens de videovigilância serão importantes, já que o homem atuou de cara destapada e por isso será mais fácil de o identificar. A vítima disse à PSP não ter visto qualquer arma.