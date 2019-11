Ladrão solto ataca idosa em Almeirim

Apenas 10 dias após sair da prisão, onde cumpriu uma pena de 15 anos de cadeia por roubos, o cadastrado assaltou e agrediu uma mulher de 89 anos, mas foi apanhado e voltou a ser encarcerado.Marco C., de 43 anos, vai começar a ser julgado segunda-feira, em Santarém, por um crime de roubo agravado na forma tentada, referente à tentativa de assalto por esticão à idosa, numa rua de Almeirim, a 13 de agosto de 2019. O arguido estava em liberdade condicional desde o dia 3 de agosto, após ter cumprido cinco sextos de uma condenação por sequestro e três crimes de roubo agravado.Segundo o despacho de acusação, a que oteve acesso, o ladrão viu a vítima a empurrar um carrinho de compras e atacou-a pelas costas, atirando a mulher ao chão. De seguida, colocou o joelho em cima do peito da idosa e tentou puxar-lhe o fio de ouro que esta trazia ao pescoço. Mas não contou com a resistência da vítima e com a rápida ação de alguns populares, que lhe deitaram a mão e o guardaram até à chegada da GNR de Almeirim.Marco, natural de Nisa e residente em Almeirim, foi detido e colocado em prisão preventiva, estando a aguardar pelo julgamento no Estabelecimento Prisional de Leiria. Quanto à vítima, que tem dificuldades de locomoção, sofreu ferimentos no tronco, na anca e na cara, tendo em conta a violência do assalto, mas não deixou que o assaltante lhe levasse o fio de ouro, que está avaliado em cerca de 400 euros.O arguido tentou assaltar a idosa por volta das 12h00, na rua de Coruche, que é uma das mais movimentadas da vila de Almeirim. Como havia muita gente na rua, foi logo travado.O tempo que o arguido passou na cadeia a cumprir a pena a que foi condenado não foi suficiente para o "afastar de novas práticas delituosas", salienta a acusação do Ministério Público.O crime foi agravado por ter sido cometido sobre uma mulher de idade avançada, sabendo o arguido que esta teria dificuldade em resistir.