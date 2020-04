Ladrão usa seringa para ameaçar vítimas em assaltos

Libertado em novembro passado da cadeia, em condicional de uma pena por roubos, o homem de 43 anos regressou ao crime. Foi agora detido pela PSP de Lisboa por uma vaga de cinco assaltos, com ameaça de seringa ou faca, cometidos nos dias 17, 18, 19, 23 e 24 de março. Está em prisão preventiva.No primeiro roubo, atacou uma mulher de 30 anos. Com faca, obrigou-a a levantar 400 euros. Depois mandou-a em sentido oposto e a só chamar a PSP "daqui a 10 minutos". No segundo, a vítima foi uma mulher de 74 anos que estacionava o carro. Forçou-a, com faca, a ir para o banco de trás. Tirou-lhe 65 euros e levou-lhe o carro.O terceiro assalto foi a um taxista. Levou um telemóvel. E no quarto atacou uma mulher de 59 anos que ia a entrar num prédio. Ameaçou com a faca e uma seringa com líquido no interior. Levou um fio em ouro e feriu a vítima numa mão. O quinto roubo foi a uma mulher de 38 anos, também no hall de um prédio. Levou-lhe telemóvel e os últimos 10 euros que a vítima tinha no banco.