Ladrão usa telemóvel para simular pistola em dois roubos

A PSP de Lisboa prendeu um homem de 37 anos por ter feito dois roubos com um telemóvel no bolso, simulando que tinha uma pistola. As vítimas foram forçadas a fazer levantamentos multibanco.



Após as queixas, a PSP prendeu o suspeito no Cais de Sodré, na segunda-feira, ainda com algum dinheiro das vítimas. Ficou em prisão preventiva.

Ver comentários