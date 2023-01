Ladrão usou técnica de escalada para roubar mais de 90 mil euros em ouro de casas em Cascais e Oeiras

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem de 45 anos de idade, na quinta-feira, por suspeitas da prática dos crimes de roubo em residência, 14 crimes de assalto qualificado e uma tentativa de assalto em Porto Salvo.



No cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliária para a residência do suspeito, os agentes apreenderam "diversos artigos de ourivesaria suspeitos de terem sido furtados", de acordo com um comunicado da PSP.

A PSP suspeita que o detido, "entre o mês de agosto de 2022 e a presente data", efetuou vários assaltos a residências em Cascais, Parede, São Domingos de Rana e Porto Salvo, "quase sempre através do método de escalamento e arrombamento". O objetivo dos assaltos seria o roubo de artigos de ourivesaria e as autoridades estimam que o homem tenha roubado artigos no valor de 94.234,00 euros, que foram comercializados em estabelecimentos de compra e venda de ouro na zona de Lisboa.



A polícia recuperou grande parte desses artigos, que "foram entregues aos seus legítimos proprietários".





O detido estava em liberdade condicional após ter saído da prisão no final de junho de 2022, depois de ter cumprido 12 anos de prisão.

Com esta detenção, a PSP acredita "ter posto fim" a uma vagas e assaltos a casas nos concelhos de Cascais e Oeiras.

Após ser sujeito a primeiro interrogatório judicial foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.