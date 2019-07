Ladras de Lisboa proibidas de entrar nas carreiras dos Elétricos 15 e 28

Duas carteiristas estrangeiras, de 26 e 34 anos, foram detidas pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) da PSP de Lisboa, após seis assaltos em elétricos, no espaço de pouco mais de três meses.Presentes a tribunal, ambas saíram em liberdade – apenas têm de se apresentar periodicamente às autoridades – , mas estão proibidas de entrar nas carreiras dos Elétricos 15 e 28, as mais procuradas pelos turistas.A Justiça aplicou a medida de coação de apresentações a estas duas mulheres pela segunda vez nos últimos três meses. Ambas foram presas em flagrante a 13 de abril, após a prática do primeiro dos seis furtos de carteiras que lhes são imputados.De regresso à liberdade, voltaram à prática dos crimes. A DIC de Lisboa, no entanto, reforçou a vigilância às duas mulheres.Até julho, as carteiristas consumaram pelo menos mais cinco furtos de carteiras. No total, causaram um prejuízo às vítimas estimado em 1900 euros.Após reunir prova considerada suficiente, os agentes de investigação criminal da PSP de Lisboa avançaram para as detenções das duas mulheres. As duas carteiristas foram apanhadas na última quarta-feira.Ao que oapurou, trata-se de duas mulheres que não têm meios de subsistência em solo nacional e que vivem em exclusivo do crime.Como medida dissuasora da continuação da prática criminal, o juiz que interrogou as ladras impediu-as de continuar a usar os elétricos, mas fontes policiais garantem que a mesma não terá efeitos práticos.