A mulher de 59 anos que foi assaltada por duas ladras em casa, no Alto da Castelhana, Alcabideche, Cascais, esteve a dormir cerca de 45 minutos antes de se aperceber de que tinha sido drogada, aparentemente com um pano embebido em clorofórmio que as assaltantes lhe encostaram ao nariz. Só então verificou que as duas mulheres lhe tinham roubado dinheiro que guardava em casa e várias peças em ouro, num total de 14 mil euros.