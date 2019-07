Ladrões abandonam carro e fogem a pé

Quatro assaltantes encapuzados arrombaram, na madrugada desta segunda-feira, uma porta do Albufeira Shopping para roubar artigos, nomeadamente telemóveis, da loja NOS.Fugiram depois num carro, que acabaram por abandonar a cerca de quatro quilómetros de distância, após perseguição da GNR. Na viatura ficaram os produtos levados da loja, enquanto o grupo fugiu a pé, estando ainda a monte.O crime aconteceu pelas 02h50 de ontem. O grupo forçou uma porta lateral do shopping, que ficou com vidros partidos, e dirigiu-se ao alvo que já estava predefinido: a loja da NOS. Ao que apurou o, nas imagens de videovigilância não são visíveis quaisquer armas.Os assaltantes levaram apenas dois minutos para encher seis caixas com artigos da loja.Depois dirigiram-se para um carro de cor cinzenta que estava no exterior do centro comercial, arrancando em direção a uma das vias de saída da cidade.Mas tiveram o azar de ser detetados por uma patrulha da GNR, junto à rotunda da praça de Touros.Os militares foram no encalço do veículo suspeito, que só parou nos semáforos da Branqueira. Aí, o grupo abandonou o carro, fugindo a pé, pelo campo. Os artigos furtados foram recuperados pela GNR.O carro que deixaram para trás tinha uma matrícula falsa portuguesa. As autoridades apuraram que veículo era francês e que já existia um alerta no sistema Schengen, sobre a viatura, por ter sido furtada.