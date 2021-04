Ladrões agridem e amarram casal em moradia em Palmela

Um casal foi ontem assaltado na sua moradia, junto ao cemitério do Pinhal Novo, Palmela, agredido, amarrado e roubado. Os quatro encapuzados - pelo menos um deles com uma arma de fogo -, levaram mais de 2500 euros, artigos de prata e um revólver que pertencia à vítima. O assalto ocorreu pelas 08h30.Os assaltantes pularam o muro e entraram por uma porta aberta. O homem, de 72 anos, foi surpreendido na sala e a mulher, de 69, no quarto. O primeiro foi agredido com violência por dois dos ladrões e ameaçado para revelar onde tinha os bens de valor. Enquanto isso, os outros dois assaltantes - todos com cerca de 20 anos - ficaram com a mulher no quarto, amarrando-a e amordaçando-a com um lenço. Reviraram a casa mas assustaram-se ao ouvir uma sirene e fugiram num carro Nissan Micra cinzento.O homem, que chegou a desmaiar, pediu socorro com o sangue a escorrer-lhe pela cara: partiram-lhe a cana do nariz e feriram-no com uma coronhada na testa. Foi levado para o Hospital de Setúbal e transferido para o São José, em Lisboa, devido ao ferimento na cabeça. A Polícia Judiciária de Setúbal investiga.