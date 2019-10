Ladrões ameaçam matar filho de polícia em assalto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Ou ficas calado e colaboras, ou então matamos o teu filho!". De armas em punho, gorros na cabeça e dispostos a tudo. Foi desta forma violenta que três homens encapuzados invadiram, ontem de madrugada, a casa de um agente da PSP, em Vinhós, Fafe.O polícia foi acordado às 03h30 pelo grupo no interior da habitação e com um dos elementos já no quarto onde dormia o filho, de apenas oito anos. Exigiam dinheiro e ouro.