Ladrões apanhados duas vezes a furtar carros

Um homem de 31 anos e uma mulher de 40 detidos, na madrugada de domingo, pela GNR de Albufeira, pelo furto em interior de viaturas, foram presentes ao Tribunal de Portimão e libertados. Contudo, no dia seguinte, voltaram a ser apanhados a efetuar mais um furto no interior de outro carro, na rua do MFA, em Albufeira. Desta vez, o tribunal não teve dúvidas e colocou ambos em prisão preventiva: o homem foi para a cadeia de Olhão e a mulher para a de Tires.





Na primeira detenção, a GNR deu cumprimento a um mandado judicial nesse sentido.





No que se refere à segunda detenção, esta ocorreu em flagrante delito. Os detidos encontravam-se alojados numa residencial no centro de Albufeira, onde a GNR apreendeu diverso material furtado.