Ladrões apontam revólver a taxista em Cascais

Atacado por três homens, perde dinheiro e telemóvel.

Por Miguel Curado | 13:01

Um taxista foi assaltado e ameaçado por três homens que lhe apontaram um revólver à cabeça, numa rua de Carcavelos, Cascais. Tentaram também estrangular a vítima.



O trio acabou por fugir com dinheiro e um telemóvel.



O crime ocorreu pelas 21h30 de quarta-feira. A vítima transportou um passageiro até junto da estação da CP de Carcavelos.



À chegada, dois homens juntaram-se ao passageiro e assaltaram a vítima. Enquanto um, no exterior, lhe apontou um revólver à cabeça, outro sentou-se no banco que fica atrás do condutor e apertou-lhe o pescoço.



Com a vítima manietada, o terceiro ladrão roubou 75 euros e um telemóvel à vítima. O gang fugiu a pé.



A PSP foi chamada, entregando a investigação à Polícia Judiciária.