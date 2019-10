Dois jovens armados com uma pistola assaltaram o posto da RE Energia, nos Olivais, Lisboa, pelas 23h25 de segunda-feira.Fugiram a pé com 200 euros que o funcionário foi obrigado a entregar depois de ser ameaçado com a arma.Já pelas 04h40 desta terça-feira, três homens armados com um revólver atacaram um posto da Galp na EN10, em Alhandra, Vila Franca de Xira, mas fugiram apenas com o dinheiro que o único funcionário de serviço tinha nos bolsos.