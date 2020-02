Ladrões arrombam porta e furtam salão de cabeleireira em Albufeira

Um salão de uma cabeleireira foi alvo de furto, na madrugada de domingo, em Albufeira. Os ladrões arrombaram a porta e levaram não só material, como tesouras e secadores de cabelo, como também móveis e até um termoacumulador.Ana Parrinha, proprietária do salão Arte e Beleza, na rua Movimento das Forças Armadas, só se apercebeu do furto quando abriu o estabelecimento, pelas 10h00 deste domingo."‘Limparam-me’ a loja praticamente toda e até me partiram vidros ao tentarem levar um balcão, que não conseguiram", lamentou ao CM. A GNR esteve no local e investiga.