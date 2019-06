Ladrões assaltam duas clínicas de noite na Póvoa de Varzim

Duas clínicas, ao que tudo indica, uma de ortopedia e outra de medicina dentária, foram alvo de um assalto, na madrugada deste sábado, na rua da Junqueira, na Póvoa de Varzim.Segundo oapurou, num dos estabelecimentos, os assaltantes terão levado uma quantia, ainda que baixa, de dinheiro que se encontrava naquele espaço. Ainda não há quaisquer suspeitos identificados.O alerta foi dado pelas 07h30 para as autoridades. As portas arrombadas terão chamado à atenção.As duas clínicas invadidas estão localizadas no nº 73 da rua da Junqueira, a meio de uma galeria que permite a deslocação entre esta rua e a rua Tenente Valadim, do lado contrário.A PSP da Póvoa de Varzim tenta agora encontrar os autores do crime.