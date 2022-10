Ladrões assaltam escola de surf e escapam com 12 pranchas e 28 fatos em Espinho

A escola de surf de Paramos foi assaltada, Espinho, esta madrugada, por um grupo de ladrões. Os homens escaparam com 12 pranchas, 28 fatos de surf e diverso material relacionado com as aulas de surf. No total, os assaltantes terão provocado um prejuízo de cerca de cinco mil euros.O alerta foi dado, ao início da manhã, por moradores da praia de Paramos, quando se aperceberam, que a porta do contentor, onde a escola guardava o material, tinha sido forçada.A Polícia Marítima do Porto foi chamada e investiga o paradeiro dos assaltantes.