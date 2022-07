Ladrões assaltam igreja e levam dinheiro da festa da paróquia de Caneças

A Igreja de Caneças, freguesia do concelho de Odivelas, foi assaltada durante a madrugada deste sábado. Ao que oapurou, foi o padre responsável pela paróquia quem detetou o crime quando abria as portas do lugar de culto ao início da manhã.A PSP foi chamada ao local, tendo o sacerdote revelado que desapareceram 600 euros, montante destinado à realização das festas da paróquia, e ainda de uma verba não especificada resultante de esmolas.Além disso, sabe o, o religioso apontou ainda o desaparecimento de, pelo menos, dois cálices de prata. Devido a esse facto, a Polícia Judiciária, que tem o exclusivo de investigação do furto de obras de arte sacra, foi chamada ao local.