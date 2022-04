Ladrões assaltam loja e fogem com cofre cheio de notas na Guarda

Uma loja de produtos alimentares foi assaltada na madrugada desta quarta-feira, na zona industrial de Aguiar da Beira. Ao que o CM apurou, os ladrões conseguiram roubar dois cofres, mas um foi encontrado na rua, sem que o tivessem conseguido abrir.



Foram recolhidas algumas notas que se supõe que estavam dentro do outro cofre que os assaltantes conseguiram abrir e levar. A investigação está a cargo da GNR da Guarda, que está a recolher impressões digitais no cofre que ficou para trás, bem como a analisar as imagens das câmaras de videovigilância. Os ladrões estavam em fuga esta quarta-feira.