Ladrões assaltam padaria em Cascais e roubam 400 euros

Uma padaria foi assaltada em Cascais, esta sexta-feira. Os ladrões levaram 400 euros, mas provocaram danos num valor muito superior ao roubado.



Os assaltantes, encapuzados, conseguiram entrar no local pela porta das traseiras, com a ajuda de um pé de cabra. O padeiro, que era o único funcionário que se encontrava no local, foi atacado e trancado num cubículo, mas acabou por escapar e dar o alerta às autoridades quando os assaltantas fugiram.

No local estiveram quatro militares da GNR apoiados por duas viaturas.



Os assaltantes continuam em fuga.