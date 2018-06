Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões atacam bicos de chafariz em São João da Madeira

Prejuízo atinge os 10 mil euros.

Por Francisco Manuel | 08:44

Foi quando os funcionários da Câmara Municipal de S. João da Madeira iniciaram os trabalhos de manutenção dos chafarizes da cidade, que detetaram o crime insólito.



No largo de Santo António e na rotunda do Hospital faltavam 10 bicos de projeção de água - que fazem os repuxos - avaliados em 10 mil euros, segundo a autarquia. Depois dos furtos de tampas de saneamento, bustos em bronze, grelhas das águas pluviais e números das portas, os moradores já questionam qual será o próximo alvo dos ladrões.



"Isto deixa-nos apreensivos, qualquer dia levam os contentores do lixo, tudo serve", diz a moradora Luísa Oliveira. "Agora que estavam a preparar os lagos para receberem os visitantes na altura das festas, levaram os bicos", acrescenta.



Se, no caso da rotunda do Hospital, o chafariz estava sem água, já o do largo de Santo António encontrava-se cheio, pelo que foi necessário entrar dentro de água para consumar o furto.



Nesta última situação, o chafariz está a escassos metros das residências. Segundo apurou o CM, estes bicos metálicos poderão ter sido furtados para vender ao peso e, no total, poderão ter rendido pouco mais 100 euros aos ladrões. Mas para a autarquia o prejuízo ascende a 10 mil euros.



"É difícil aceitar estas situações, pois nem sequer sabemos quais a intenções e isso deixa-nos preocupados. Parece que tudo serve para roubar", lamenta o comerciante Paulo Barreira. A autarquia vai agora substituir os bicos em falta.



A PSP está a investigar.