Ladrões comem doces e gelados em assalto a escola

Assaltantes pintaram paredes do estabelecimento de ensino e abriram extintores dentro do refeitório.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

A escola EB 2/3 Diamantino Negrão, em Albufeira, foi assaltada e vandalizada, obrigando ao cancelamento das aulas, esta segunda-feira à tarde. Os ladrões levaram dinheiro e abriram dois extintores na zona do refeitório.



A entrada forçada no estabelecimento de ensino aconteceu durante o fim de semana mas ninguém sabe bem ao certo o dia. Os autores do assalto arrombaram uma porta e vandalizaram muita coisa, "com especial incidência na zona do bar, refeitório e papelaria", confirmou ao CM o subdiretor da escola Vítor Ferraz.



Ao que o CM apurou, os assaltantes levaram algum dinheiro da zona da secretaria e provocaram muitos estragos, principalmente depois de abrirem dois extintores na zona do refeitório. Pelo meio, comeram gelados, bolachas, doces e beberam sumos.



Por razões de higiene e segurança, o refeitório foi encerrado esta segunda-feira para que fossem feitas limpezas, o que levou ao encerramento da escola durante a parte da tarde.



Os funcionários, com a ajuda dos Bombeiros de Albufeira, fizeram a lavagem e limpeza dos locais afetados, principalmente o pó do extintor que ficou espalhado por uma área bastante grande da escola. O valor dos prejuízos totais ainda não foi calculado.



Os militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Albufeira estiveram no local a recolher vestígios e o caso continua em investigação.



A escola deverá retomar esta terça-feira a atividade, com a realização de provas de aferição.