Ladrões de coronel ficam em prisão preventiva

Ficaram esta terça-feira em prisão preventiva os dois autores materiais do assalto, com agressões violentas, que resultou na morte por ataque cardíaco do coronel na reforma Mário Pinto Rodrigues de Almeida, de 90 anos, e ferimentos na mulher, de 88, no dia 9, em Cascais.Estão ambos, para já, indiciados de quatro roubos a idosos - faziam-se passar por vendedores de aspiradores para entrar nas casas.