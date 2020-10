Ladrões de igrejas em silêncio no Tribunal de Coimbra

Os dois homens acusados de terem cometido vários furtos em igrejas na região Centro ficaram esta segunda-feira em silêncio no início do julgamento, que decorre no Tribunal de Coimbra.



Os arguidos, de 30 e 38 anos, assaltaram nove igrejas nos concelhos de Cantanhede, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz, entre janeiro e abril deste ano. Respondem ainda por furtos em residências e em cafés e restaurantes, de onde levavam tabaco e máquinas de venda de brindes. O dinheiro obtido com os furtos servia para alimentar o vício das drogas dos dois assaltantes, ambos desempregados.



