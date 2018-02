Ladrões de supermercado apanhados com mais de 400 garrafas de bebidas alcoólicas

GNR deteve dois homens, de 26 e 49 anos, a carregar material roubado para viatura.

12:01

Dois homens foram detidos esta terça-feira em Rio Maior, quando roubavam o armazém de um supermercado. A GNR anuncia a detenção, elencando a lista dos bens que os dois tinham numa viatura a e guardados em casa:

300 garrafas de vinho;

100 garrafas de bebidas espirituosas;

238 produtos de mercearia;

200 lacticínios;

150 produtos de limpeza;

100 produtos de charcutaria;

30 produtos de higiene;

20 embalagens de laminas.

A GNR explica que, depois de formalizada a queixa pelo responsável do espaço comercial - na sequência de vários furtos ocorridos naquele local - "os militares encetaram diligências de investigação que permitiram detetar os indivíduos a carregar bens no interior do armazém para uma viatura, tendo sido detidos em flagrante".

Os suspeitos, com 26 e 49 anos, ficaram detidos, sendo esta quata-feira presentes ao Tribunal Judicial de Rio Maior.

A ação contou ainda com o empenhamento do Núcleo de Investigação Criminal de Santarém.