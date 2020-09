Ladrões de tubos de inox escapam a pé após tiroteio da GNR

Os militares da GNR dispararam, na madrugada desta quarta-feira, para tentar travar dois homens que tinham furtado tubos de inox de uma empresa que constrói redes para ar condicionado, na zona industrial das Lavagueiras, em Castelo de Paiva. A dupla abandonou a carrinha em que circulava e fugiu a pé. Até ao fecho desta edição continuava em parte incerta. A GNR investiga.



Foi o alarme da empresa que alertou as autoridades, pelas 23h20, para o assalto. A dupla entrou no pátio da empresa e foi de lá que retirou os tubos de inox que colocou numa carrinha Mercedes de dois lugares e cor branca. "Não foi a primeira vez que eles nos tentaram assaltar . O alarme já disparou várias vezes. Apesar dos tubos estarem cá fora, têm um sensor que dispara quando alguém lhes toca", contou ao CM uma fonte da empresa.







As autoridades estão agora a realizar perícias à viatura apreendida para chegar ao paradeiro dos dois ladrões. O material furtado foi recuperado e entregue aos donos.