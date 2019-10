Ladrões deixam 5000 euros em roubo a café em Sintra

Os quatro assaltantes sabiam que o casal, proprietário de um café, no bairro de Santa Marta, em Casal de Cambra, Sintra, escondia elevadas quantias de dinheiro. E, por isso, os ladrões decidiram sequestrar a empregada de limpeza, na sua casa, na Amadora, apenas para lhe roubarem a chave do apartamento dos patrões.Os assaltantes levaram de casa das vítimas 800 euros, no entanto, deixaram para trás mais de cinco mil euros que estavam escondidos. O caso já está entregue à Polícia Judiciária de Lisboa, uma vez que a empregada garante ter sido sequestrada e ameaçada.As vítimas do assalto não estavam em casa e entretanto já depositaram o dinheiro que os assaltantes não conseguiram encontrar. Os quatro ladrões estão em fuga, a serem procurados pelas autoridades. A empregada de limpeza foi ouvida pelos agentes no sentido de se perceber quais as características dos assaltantes, mas a mulher disse apenas que estavam encapuzados e não lhes reconheceu a voz.O empresário, proprietário do café, foi também ouvido pelos agentes para se apurar se comentou com alguém o facto de ter o dinheiro escondido em casa. Os assaltantes levaram a chave do apartamento, o que obrigou o morador a ter de mudar a fechadura da porta ao longo do dia de segunda-feira.A polícia suspeita que os assaltantes possam ser próximos das vítimas para terem acesso à informação do dinheiro que estava na casa. O casal está assustado. Os vizinhos não se aperceberam da entrada dos ladrões.