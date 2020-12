Ladrões disparam em assalto a ourivesaria em Vila Nova de Gaia

Quatro homens de cara tapada e armados com caçadeiras assaltaram, na manhã de segunda-feira, uma ourivesaria em Vila Nova de Gaia. Os ladrões levaram peças em ouro, relógios e dinheiro, num valor ainda por apurar. A PJ investiga.Eram 10h45 quando os assaltantes chegaram à loja de ouro. Enquanto três dos homens entraram no estabelecimento, o quarto ficou à porta. No interior da ourivesaria estava a dona da loja, de 52 anos, e uma funcionária. A proprietária ainda tentou resistir aos ladrões, o que levou a que um efetuasse um disparo para o ar.O tiro foi ouvido no café que fica na mesma rua. Alguns clientes tentaram perceber o que estava a acontecer, mas foram impedidos pelo assaltante que estava à porta da loja. Depois de realizarem o assalto, os ladrões fugiram do local.A PSP esteve na ourivesaria mas passou o caso à PJ. As imagens de videovigilância da loja foram entregues às autoridades.