Ladrões disparam em roubo a loja de câmbios no Cacém

Três homens encapuzados assaltaram uma loja de câmbios da Unicâmbios, ao início da noite de sexta-feira no Cacém, Sintra. Os ladrões efetuaram um disparo para o ar durante o roubo e fugiram com uma quantia em dinheiro.





Ao que oapurou, o roubo ocorreu pelas 19h50, a apenas 10 minutos do fecho da loja da Avenida dos Bons Amigos. Estavam três funcionários no interior, já a preparar o encerramento, quando os ladrões entraram e os ameaçaram com uma arma. O disparo terá sido feito ainda antes de o gang obrigar as vítimas a passarem todo o dinheiro existente.