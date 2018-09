Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões entram pelo teto para roubar máquina de tabaco em café de Aveiro

Proprietário do estabelecimento fala em prejuízos superiores a quatro mil euros.

Por Nelson Rodrigues e Francisco Manuel | 08:36

Um grupo de assaltantes entrou no café Toca do Grilo, na Costa do Valado, em Oliveirinha, Aveiro, na madrugada de domingo, por um buraco que fizeram no teto - após terem acedido ao interior da casa abandonada que fica localizada por cima do estabelecimento.



Pegaram depois numa escada, que encontraram nas imediações, e desceram. Foram de imediato em direção à máquina de tabaco, a qual estroncaram, e fugiram, pela mesma escada, com os sacos recheados de tabaco. Para trás deixaram um rasto de destruição.



"Eles arrombaram uma porta da casa que fica por cima do meu café, onde não vive ninguém e onde havia ferramentas guardadas com as quais fizeram o buraco no tecto, que era antigo. Ainda me destruíram a central de incêndios, pois certamente achavam que era o alarme.



Partiram ainda a máquina com um ferro ou uma marreta", disse ao CM Manuel Evangelista, proprietário do café, que fala em prejuízos de tabaco na ordem dos 2700 euros e de cerca de 1500 euros da máquina.



Para trás os ladrões deixaram as ferramentas, entre as quais um pé de cabra. O assalto foi captado pelas imagens de videovigilância. "Dá para perceber que um vulto entra e anda de um lado para o outro. Mas eles deveriam ser mais do que um e deviam conhecer a zona", referiu o dono.



Só no distrito de Aveiro são já mais de 80 os ataques às máquinas de tabaco este ano - mais de vinte ocorreram desde o início de julho.



A zona de Oliveirinha tem sido uma das mais atingidas.