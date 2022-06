Romeu é um bode com 10 meses que está a ser usado por assaltantes para tentar extorquir dinheiro a uma família do concelho de Penacova. O animal, que usa uma coleira cor-de-rosa, foi roubado pela primeira vez da propriedade dos donos na noite de 1 para 2 de abril. No início, a família pensou tratar-se de uma brincadeira.









Ver comentários