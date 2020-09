Ladrões ‘exportam’ material roubado de restaurante para a América do Sul

Os dois ladrões furtaram todo o conteúdo de um restaurante em Almancil, Loulé, há cerca de oito meses. Depois, transportaram todos os bens furtados em veículos pesados de mercadorias para o Baixo Alentejo, para depois o material seguir para a América do Sul. Na terça-feira, militares do Posto Territorial de Almancil conseguiram recuperar grande parte do material furtado, no valor de cerca de 120 mil euros, que se encontrava escondido em três armazéns, no concelho de Moura, distrito de Beja.Segundo fonte do Comando de Faro da GNR, a apreensão foi efetuada no âmbito de uma investigação que decorria desde o início do ano, pelo furto "de todo o recheio de um estabelecimento de restauração" em Almancil. No âmbito das diligências policiais, "foi dado cumprimento a um mandado de busca que permitiu apreender e recuperar 155 painéis solares, arcas frigoríficas, equipamento de cozinha, caixilharias em alumínio, bem como portas e janelas. "Todo o material apreendido foi entregue ao seu legítimo proprietário e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé", esclareceu a mesma fonte da GNR.sabe que os dois suspeitos - um casal - estão já identificados e encontram-se fora do nosso país. A GNR continua a investigar o caso. Sabe-se, contudo, que o material apreendido é apenas parte do que foi furtado: o resto já terá sido ‘exportado’ pelos ladrões para fora de Portugal, nomeadamente para a América do Sul.