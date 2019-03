Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões fazem buraco para roubar bicicletas elétricas

Assaltantes aproveitaram terreno vedado para partirem uma parede e entrar no stand em Aveiro.

Francisco Manuel | 08:51

Durante os dois dias do fim de semana, os ladrões abriram um buraco na parede do stand de motos Adérito, em Aveiro, e roubaram cinco bicicletas elétricas.



Aproveitando um terreno baldio vedado, estiveram tranquilos para levarem a cabo um crime que apenas foi detetado pelas 11h00 desta segunda-feira.



O proprietário calcula que os prejuízos ascendam a mais de sete mil euros, naquele que é o terceiro assalto que sofre em apenas um ano. Nas ocasiões anteriores, os ladrões arrombaram a porta e o telhado.



"Quando entrei no armazém com um fornecedor, as motos e as bicicletas estavam tombadas. Só depois, quando vi o buraco de grandes dimensões no escritório, percebi que tinha sido assaltado", explicou ao CM Adérito Oliveira, dono do estabelecimento.



"Ficamos desmotivados, porque pagamos os nossos impostos e não temos quem nos proteja dos ladrões", acrescentou o empresário, que acredita que o crime foi planeado.



"Sabiam que, entrando pelo terreno que estava vedado com taipais, isso lhes permitia partir a parede sem serem vistos. E tinham a certeza do local onde fazer o buraco com mais de um metro de diâmetro", frisou.



Num assalto anterior, os ladrões entraram pelo telhado e roubaram 600 euros que estavam na registadora. No terceiro crime, arrombaram a porta e também furtaram cinco bicicletas elétricas.



"O alarme tocou até ficar sem bateria e ninguém deu o alerta", lamentou Adérito Oliveira.



A PSP foi ao local e investiga o caso.