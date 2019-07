Ladrões ferem polícias em colisão

Dois agentes da PSP sofreram este sábado de madrugada ferimentos durante a detenção de dois homens, no bairro da Cova da Moura, que tinham pouco antes cometido um roubo por esticão, na Amadora.Um dos agentes teve de receber tratamento hospitalar, afirmou aoo oficial de serviço ao Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.De acordo com a mesma fonte, o homem vítima de roubo na via pública deslocou-se, pelas 04h00, a uma esquadra e forneceu a descrição da viatura em que os dois assaltantes fugiram. Estes acabaram por ser intercetados pouco depois à entrada do bairro da Cova da Moura.Uma equipa da PSP numa carrinha tentou intercetar os suspeitos e, de acordo com as imagens a que oteve acesso, ocorreu uma colisão com o carro dos suspeitos. As viaturas ficaram danificadas e imobilizadas e os homens tentaram a fuga. Durante a detenção dois agentes acabaram por sofrer ferimentos ligeiros.Os dois suspeitos foram apanhados e estão indiciados pelo roubo, posse de arma branca e condução perigosa, sem habilitação legal e com taxa-crime de álcool.