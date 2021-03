O assalto de que foi alvo o estabelecimento A Pérola da Sorte, de venda de jogos sociais do Estado, nas Caldas da Rainha, rendeu aos ladrões 1800 euros em bilhetes da lotaria e raspadinhas.Os assaltantes seriam quatro e partiram o vidro da porta de entrada com uma pedra para, em menos de dois minutos, consumarem o furto, o segundo do género em menos de um mês na cidade.