Ladrões furtam cofre de 400 quilos

A ‘ameaça’ do dia 9 de maio acabou por ser concretizada esta quinta-feira.No mês passado, as instalações da União de Freguesias de Palhais e Coina foram assaltadas, mas os criminosos não conseguiram levar o alvo principal: um cofre de 400 kg.Contudo, na madrugada de ontem o gang conseguiu carregar o cofre para uma viatura. No interior, estava o dinheiro para proceder ao pagamento de reformas à população daquela zona da cidade do Barreiro. Um crime a ser agora investigado pelas autoridades.Quando o primeiro funcionário chegou, pelas 07h15 de ontem, às instalações da junta, estranhou ver o portão principal aberto.Ao entrar, deparou-se também com a porta da secretaria arrombada e uns ferros no chão. Foi então que percebeu que o cofre tinha desaparecido. O cofre encontrava-se embutido na parede e os estragos são grandes.No interior do cofre encontrava-se dinheiro para pagar reformas – cujo valor ainda não foi totalmente apurado –, um computador portátil e diversos documentos.No local ficaram umas barras de ferro que as autoridades acreditam terem sido usadas para ajudar a mover o volumoso e pesado cofre ao longo das instalações. Depois foi carregado para uma viatura ali estacionada.A GNR do posto de Santo António da Charneca foi chamada, estando agora o furto qualificado a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal.Apesar dos estragos, a União de Freguesias esteve ontem aberta ao público.