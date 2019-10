Ladrões furtam legumes e fruta em mercado de Aveiro

Partiram um vidro do portão lateral do Mercado de Santiago, Aveiro, e uma vez no interior, furtaram mais de 100 quilos de frutas e legumes, na madrugada de sábado. Os autores do roubo terão sido dois homens que atuaram de cara tapada com um carapuço. A PSP foi ao local e investiga."Fiquei sem duas caixas de manga do Algarve, que é muito cara, dois sacos de cenouras, tangerinas, peras e duas caixas de tomate ‘coração-de-boi’. Foi uma coisa louca, um grande prejuízo", disse Rosane Dias, comerciante."Levaram dois melões, mangas, bananas, peras e maçãs. Não levaram mais porque não quiseram", referiu Agostinho Silva. "Cheguei e tinha a banca toda virada, tudo fora do sítio. Tive um prejuízo de cerca de 50 euros. Fiquei sem dois melões bastante grandes, uma caixa de clementina e 10 quilos de bananas da Madeira", explicou Alcina Mota.O alerta foi dado pelos comerciantes, quando chegaram ao mercado para trabalhar, por volta das 05h30. Queixam-se de falta de vigilância durante a noite. "De dia há aqui vigilantes a mais, mas estamos cá nós para defender a nossa banca. À noite é que precisamos cá de gente", garante João Simões."Fiquei sem duas caixas de azeitonas. Pagamos renda mensal, mas de noite isto fica abandonado", assumiu Fernanda Moço. "Queremos videovigilância ou seguranças de noite", exigiu Rosane Dias.Em poucos meses, este é o segundo assalto. O anterior ocorreu em fevereiro e o modo de atuação foi idêntico.