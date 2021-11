Ladrões levam 15 mil euros em sequestro a homem numa casa em Sintra

Os assaltantes entraram pelo portão da frente da quinta, que tem videovigilância, e percorreram cerca de 400 metros até chegarem à casa. A vítima foi agredida com a arma.A família, de nacionalidade chinesa, vive há cerca de 10 anos em Sintra. Foi a filha do proprietário da casa quem deu o alerta. Já os assaltantes fugiram pelas traseiras da residência com o dinheiro. A Polícia Judiciária investiga o caso.