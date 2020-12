Um quiosque de Lousada foi alvo de um assalto durante a madrugada de sexta-feira, dia de Natal. Os ladrões arrombaram as portas em vidros com recurso a uma carrinha e levaram a máquina registadora e chocolates.



O roubo ocorreu pelas 02h00, na rua Lúcia Lousada. Segundo o ‘Jornal TVS’, os ladrões acabaram por fugir sem grandes valores devido à rápida intervenção de um vizinho, que ouviu o estrondo do embate. A GNR foi chamada ao local e investiga o crime.



