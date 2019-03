Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões levam cofre com mais de um milhão de euros de garagem em Faro

Arrombaram garagem de um prédio e retiraram um cofre com poupanças de um empresário.

Por Tiago Griff | 01:30

Mais de um milhão de euros foram esta quinta-feira roubados de uma garagem de um prédio, em Faro. O dinheiro, que fazia parte das poupanças de um empresário da região, estava dentro de um cofre.



O furto teve lugar durante a madrugada desta quinta-feira, com os ladrões a aproveitarem a escuridão para atacar. O local do alvo já estava bem definido: duas garagens sem divisão, pertencentes ao mesmo empresário, num prédio na avenida Professor Dr. Adelino da Palma Carlos, presumindo-se que quem cometeu o crime sabia exatamente o que procurava e onde estava.



Forçaram a entrada arrombando parte da porta de uma das garagens e esgueiraram-se para o interior pelo espaço de uma pequena janela perto do teto. Lá dentro, apesar de estar estacionado um carro de alta cilindrada e outros objetos de valor, o foco foi mesmo o cofre, do tamanho de uma máquina de lavar roupa, apurou o CM. Nem se preocuparam em tentar abrir o cofre no decorrer do furto. Acederam ao sistema elétrico para abrir a porta da garagem, meteram-no dentro de um veículo e fugiram, estando ainda a monte.



A vítima do furto, um empresário na área das rent-a-car com escritórios em Almancil, Vilamoura e Albufeira, que tinha mais de um milhão de euros dentro da garagem por não confiar totalmente nos bancos, só deu por falta do cofre durante a manhã. Chamou a PSP, que esteve no local a fazer perícias e agora investiga o caso.