Ladrões levam tudo de moradias de férias em Viana do Castelo

Preparavam-se para vender a amigos alguns dos equipamentos que furtaram nos últimos três meses, em pelo menos sete moradias de férias na zona de Viana do Castelo, quando foram travados pela GNR.Os dois casais de assaltantes, residentes em Darque e Santa Marta de Portuzelo, foram identificados pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Viana do Castelo.Tinham, nas duas casas, dezenas de móveis, como mesas e sofás, e eletrodomésticos, incluindo máquinas de lavar, microondas e até uma placa de fogão.Os dois casais, com idades compreendidas entre os 25 e os 31 anos, estavam a ser investigados pelo NIC de Viana do Castelo desde o início dos furtos.Os militares suspeitaram que aqueles dois homens estivessem relacionados com a vaga de crimes a moradias de férias, que ocorria pelo menos desde o início deste ano. Na última terça-feira, os investigadores tiveram conhecimento de que se preparavam para vender parte dos bens furtados e avançaram para buscas aos dois suspeitos.Nas casas dos dois homens e no carro de um deles acabaram por encontrar muitos dos equipamentos que tinham sido roubados das habitações.No decorrer da investigação, contudo, os militares aperceberam-se de que as companheiras também integravam o grupo criminoso e constituíram arguidos os dois casais.A investigação ainda está por concluir, já que falta localizar vários dos artigos que foram subtraídos das moradias.n