Têm apenas 18 e 20 anos. Já foram referenciados em vários atos criminosos e foram mesmo condenados, há poucas semanas, a duas penas de prisão. O tribunal teve em conta as suas idades e suspendeu as sanções. O mais velho ficou com a pena de cinco anos suspensa; o mais novo saiu também em liberdade, ainda que tivesse sido condenado a um ano e meio de cadeia.