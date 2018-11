Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões mascarados fazem assaltos de 120 euros

Encapuzados apontaram arma em ataques a uma mercearia e a um restaurante no distrito de Viana do Castelo.

08:39

Entraram armados, encapuzados e com luvas, dirigiram-se à caixa registadora, exigiram o dinheiro que lá estava ao meu marido, pegaram na gaveta com cerca de 30 euros e meteram na mochila. Como eram só uns trocos, foram ver outros aposentos da casa, remexeram tudo, ainda ameaçaram a minha irmã e fugiram."



A mercearia de Maria Emília Barroso, em Santa Comba, Ponte de Lima, foi assaltada ao início da noite de quarta-feira por dois assaltantes que depois seguiram pela EN202 até Cardielos, Viana do Castelo. Mascarados, atacaram o restaurante Rio Lima e levaram 90 euros.



"O meu marido estava sozinho na cozinha e ouviu o copo que estava junto à gaveta da caixa registadora a partir. Veio ver o que se passava e viu os dois homens, com a cara tapada por máscaras de Halloween, brancas e com linhas pretas e vermelhas.



Apontaram uma arma e disseram para estar calado e para os deixar fazer o que queriam. Tiraram a gaveta com o dinheiro e fugiram", contou Alexandrina Gomes, que gere o restaurante com o marido, Domingos. Os ladrões, indicam vizinhos do restaurante, escaparam num carro.



PORMENORES

Dois roubos em meia hora

Os dois assaltos ocorreram ao cair da noite, primeiro na mercearia, por volta das 18h10, e depois no restaurante, pelas 18h40. Os dois locais ficam a 14 quilómetros um do outro e estão ligados pela Estrada Nacional 202.



Autoridades em alerta

Militares da GNR deram o alerta para os dois ladrões que estavam em fuga. A PSP abordou dois possíveis suspeitos, na Meadela, Viana do Castelo. O caso passou para a Polícia Judiciária de Braga, que está agora a investigar os dois assaltos.