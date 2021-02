Dois homens suspeitos de vários assaltos na cidade da Guarda foram detidos pela PSP, no âmbito de uma operação resultante de uma investigação que se iniciou há dois meses.



Os assaltantes, de 21 e 51 anos, abordavam as vítimas "para a venda de perfumes" e quando se recusavam "eram ameaçadas com uma arma branca e coagidas a comprar os produtos", refere a PSP em comunicado, adiantando que vão ser presentes a tribunal para interrogatório.

