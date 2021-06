Um homem de 46 anos e duas mulheres, de 18 e 34, foram detidos pela GNR por no sábado terem assaltado por duas vezes as instalações do Planalto Beirão, que trata os resíduos de vários municípios, em Tondela. Após o primeiro assalto foram constituídos arguidos e libertados. Furtaram um carro para ir para casa mas antes decidiram voltar ao Planalto Beirão para furtar o que não conseguiram da primeira vez. Foram de novo detidos pela GNR. Dormiram nas celas e são esta segunda-feira presentes a um juiz.









O trio de ladrões, com antecedentes por consumo de drogas e residente na zona de Coimbra, deslocou-se às instalações do Planalto Beirão e furtou material em ferro e ferramentas. Como os militares da GNR de Tondela estavam em alerta e faziam vigilância devido à quantidade de furtos registados nas últimas semanas na região, perseguiram-nos e apanharam-nos em Mangualde quando tentavam vender o material a um sucateiro. O homem e as duas mulheres acabaram detidos, identificados, constituídos arguidos e libertados.





O trio de ladrões decidiu então furtar um carro em Mangualde no qual tencionavam regressar a casa, em Coimbra, mas a meio do caminho mudaram de ideias e foram de novo ao Planalto Beirão furtar os artigos que não conseguiram na parte da manhã.

Foram de novo apanhados pela GNR e desta vez encaminhados para os calabouços da GNR de Viseu, onde passaram duas noites, e esta segunda-feira vão ser presentes a um juiz do tribunal daquela comarca.