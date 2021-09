Dois homens, de 20 e 22 anos, detidos pela PSP de Lisboa por assaltarem pessoas quando lhes tentavam vender droga falsa (louro prensado), ficaram impedidos por um juiz de frequentar as principais zonas de diversão noturna: Bairro Alto, Santos e Cais do Sodré.





A PSP apanhou os suspeitos no fim de semana, no Bairro Alto. Tinham 120 euros roubados a estrangeiros. Ficaram impedidos de frequentar aquelas zonas de diversão noturna por serem “fustigadas por assaltos do género” e sujeitos a apresentações bissemanais.