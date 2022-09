Ladrões roubam 10 mil euros de habitação em Cascais

Desconhecidos aproveitaram a ausência por férias do dono de uma casa em São João do Estoril, Cascais, para assaltar a habitação, roubando bens de valor estimados em 10 mil euros.O crime, acredita a mãe do dono da casa e autora da denúncia à PSP, ocorreu entre as 04h00 e as 07h00 de quarta-feira. Os ladrões terão, ao que tudo indica, entrado na habitação através do arrombamento de uma janela.Tiveram tempo para revirar a casa, fugindo com todos os bens de valores que puderam roubar. A PSP do Estoril recolheu a denúncia e já investiga o crime.