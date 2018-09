Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões roubam dinheiro e ouro a padre

Casa do pároco de Canedo e Argoncilhe, em Santa Maria da Feira, foi assaltadas durante as suas férias.

Por Aureliana Gomes e Paulo Jorge Duarte | 01:30

A casa paroquial de Canedo, em Santa Maria da Feira, foi assaltada entre terça-feira e esta quinta-feira. Os ladrões levaram cerca de sete a oito mil euros e alguns objetos em ouro, pertencentes ao padre Emanuel Bernardo, de 46 anos, pároco de Canedo e Argoncilhe.



Aproveitando a ausência do sacerdote - que está de férias no estrangeiro, desde terça-feira - os ladrões entraram na casa e remexeram todos os compartimentos. "O alerta foi dado pela empregada de limpeza que ao entrar hoje (ontem) às 09h00 se apercebeu de tudo remexido. Ligou ao meu irmão que está de férias e chamou a GNR", revelou ao CM, Rogério Bernardo, irmão do pároco que acompanhou os trabalhos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR da Feira.



Apesar de inicialmente a informação dar conta de 70 mil euros roubados, Rogério Bernardo explicou que esse dinheiro já não estava na casa. "Esse dinheiro era o apuro das festas de Nossa Senhora da Piedade que se realizaram em agosto. Mas esse já tinha sido usado para pagar as despesas das festividades", disse.



Durante o dia de ontem, elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR estiveram na casa e também na igreja, onde se encontra um cofre. No entanto, os ladrões não terão entrado na igreja.



Na freguesia, as pessoas estavam ontem surpreendidas com o assalto. Ao CM, vizinhos disseram não se terem apercebido de qualquer movimentação estranha nos últimos dias. O padre regressa hoje de férias.