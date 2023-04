"Já nem as igrejas escapam. Olhe se isto se admite". Foi com espanto e indignação que os fiéis de Fafe souberam do assalto à Igreja Nova de São José, no centro da cidade, na madrugada desta sexta-feira. Mas não foi caso único. No dia anterior, a Capela de São Bartolomeu, em Serzedelo, Guimarães, foi encontrada vandalizada.









